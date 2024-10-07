Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Трофим Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Смерть
Неизвестно