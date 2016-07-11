Жижин Владимир Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижин Владимир Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1954

Дата смерти

11.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова Татьяна Михайловна

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Смерть
11.07.2016

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