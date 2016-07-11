Жижин Владимир Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1954
Дата смерти11.07.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бессонова Татьяна Михайловна
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Смерть
11.07.2016