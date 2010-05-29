Баскаков Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.06.1928
Дата смерти29.05.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1945
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1956
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1956 по 2010
Смерть
29.05.2010