Баскаков Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскаков Николай Владимирович

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Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.06.1928

Дата смерти

29.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1945
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1956
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1956 по 2010
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.05.2010
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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