Буткина Серафима Федоровна 29.04.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буткина Серафима Федоровна

Место рождения

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

29.04.1858

Дата смерти

03.01.1859

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1858

Отец: Буткин Федор Иоакимович

Мать: Кондырева Ольга Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Согласно данным за 1852 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода о родившихся 5 июня 1852 года родилась дочь Серафима. Родители: заводской человек Василий Димитриев Немчинов... Показать все
Смерть
03.01.1859
Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Согласно данным за 1859 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода об умерших 3 января 1859 года заводского человека Федора Иоакимова Буткина дочь Серафима 1,5 лет (возраст ука... Показать все

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