Буткина Серафима Федоровна
Место рождения
Дата рождения29.04.1858
Дата смерти03.01.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1858
Отец: Буткин Федор Иоакимович
Мать: Кондырева Ольга Ивановна
Согласно данным за 1852 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода о родившихся 5 июня 1852 года родилась дочь Серафима. Родители: заводской человек Василий Димитриев Немчинов... Показать все
Смерть
03.01.1859
Согласно данным за 1859 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода об умерших 3 января 1859 года заводского человека Федора Иоакимова Буткина дочь Серафима 1,5 лет (возраст ука... Показать все