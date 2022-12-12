Марина Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1782
Муж: Зотик Яковлевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Зотична
Отец ребёнка: Зотик Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1790