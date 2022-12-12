Марина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Ильинична

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.04.1782

Муж: Зотик Яковлевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Зотична

Отец ребёнка: Зотик Яковлевич

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1790
Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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