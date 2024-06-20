Убакс Адам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Убак ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Убак) Анна (Милда ?) (Милда ?)
Мать ребёнка: Убакс Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Убак) Текле (Фекла) Адамовна
Мать ребёнка: Убакс Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цеплет (Убак) Эва Адамовна
Мать ребёнка: Убакс Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Убак Юрий Адамович
Мать ребёнка: Убакс Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Убакс Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Убакс Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Убакс Анна
Рождение ребёнка
05.06.1901
Мать ребёнка: Убакс Анна
Малый Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1902
Сын: Убак Антон Адамович
Мать ребёнка: Убакс Анна
Рождение ребёнка
15.01.1909
Сын: Убак Андрей Адамович
Мать ребёнка: Убакс Анна
Смерть
Неизвестно