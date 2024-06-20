Убакс Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Убакс Адам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Убак ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Убак) Анна (Милда ?) (Милда ?)

Мать ребёнка: Убакс Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Убак) Текле (Фекла) Адамовна

Мать ребёнка: Убакс Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цеплет (Убак) Эва Адамовна

Мать ребёнка: Убакс Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Убак Юрий Адамович

Мать ребёнка: Убакс Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Убак Владимир Адамович

Мать ребёнка: Убакс Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Убакс Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Убакс Анна

Рождение ребёнка
05.06.1901

Сын: Убак Станислав Адамович

Мать ребёнка: Убакс Анна

Малый Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Убак Антон Адамович

Мать ребёнка: Убакс Анна

Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Убак Андрей Адамович

Мать ребёнка: Убакс Анна

Смерть
Неизвестно

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