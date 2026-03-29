Кылосов Александр Александрович
мужской, родился 25.01.1987
ОтецКылосов Александр Александрович11.03.1964 г.р.
МатьКылосова (Овчинникова) Таиса Александровна12.01.1966 г.р.
Супруги
Кылосова (Крюкова) Наталья Вячеславовна08.03.1991 г.р.
Дети
Кылосов Матвей Александрович07.04.2010 г.р.
Кылосова Ярослава Александровна10.01.2013 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.2010
Сын: Кылосов Матвей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.2013
Дочь: Кылосова Ярослава Александровна
Мать ребёнка: Кылосова (Крюкова) Наталья Вячеславовна
Рождение ребёнка
18.11.2017
Сын: Кылосов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кылосова (Крюкова) Наталья Вячеславовна
Рождение ребёнка
01.07.2021
Дочь: Кылосова Анна Александровна
Мать ребёнка: Кылосова (Крюкова) Наталья Вячеславовна