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Иван Никитич

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Никита Данилович

Мать: Матрена Васильевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно
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