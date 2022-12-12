Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Никита Данилович
Мать: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно