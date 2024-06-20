Снитар Ирина Александровна 15.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Снитар Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1948

Дата смерти

12.?.2014

Пол

Женский

Добавил:

ис
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1948

Отец: Снитар Александр Иванович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1966

Сын: Смирнов иван Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Смирнов иван Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1974

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович

Смерть
12.?.2014

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