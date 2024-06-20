Снитар Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1948
Дата смерти12.?.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1948
Отец: Снитар Александр Иванович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1966
Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1966
Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1974
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович
Смерть
12.?.2014