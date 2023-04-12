Баталова (Чернышева) Галина
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1970
Отец: Чернышев Виктор
Мать: Чернышёва Тамара
Россия
Бракосочетание
19.06.1992
Муж: Баталов Виктор
Лесосибирск Красноярского края
Рождение ребёнка
05.11.1995
Сын: Баталов Николай
Отец ребёнка: Баталов Виктор
Лесосибирск Красноярского края
Рождение ребёнка
15.01.2001
Сын: Баталов Артём
Отец ребёнка: Баталов Виктор
Лесосибирск Красноярского края
Развод
02.07.2013
Муж: Баталов Виктор
Лесосибирск Красноярского края
Место жительства
Неизвестно