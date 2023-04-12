Баталова (Чернышева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Чернышева) Галина

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1970

Отец: Чернышев Виктор

Мать: Чернышёва Тамара

Россия
Бракосочетание
19.06.1992

Муж: Баталов Виктор

Лесосибирск Красноярского края
Рождение ребёнка
05.11.1995

Сын: Баталов Николай

Отец ребёнка: Баталов Виктор

Лесосибирск Красноярского края
Рождение ребёнка
15.01.2001

Сын: Баталов Артём

Отец ребёнка: Баталов Виктор

Лесосибирск Красноярского края
Развод
02.07.2013

Муж: Баталов Виктор

Лесосибирск Красноярского края
Место жительства
Неизвестно
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