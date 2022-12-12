Порфирий Стефанович Шумаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирий Стефанович Шумаков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Жена: Шумакова Евдокия Сергеевна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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