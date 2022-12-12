Порфирий Стефанович Шумаков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно