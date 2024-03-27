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Мифтахов Фатхулла Фатхудинович

Место рождения

Башкирская АССР, Миякинский район, с. Миякино

Дата рождения

1905

Дата смерти

08.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Миякинский район, с. Миякино
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Хакимова Райхан Фаткулловна

Мать ребёнка: Мифтахова Миннинур Муллабаевна

Башкирская АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мифтахова Миннинур Муллабаевна

Военная награда
Неизвестно
Мифтахов Фахтула Фахтулович Орден Славы III степени Наградной документ Дата рождения: __.__.1905 Дата поступления на службу: __.12.1941 Место призыва: Сталинский РВК Воинское звание: гв. рядовой Воинская часть: 13 гв. сд Даты подвига: 23.01.1945-26.01.1945 Приказ подразделения №: 11/н от: 03.02.1945 Издан: 13 гв. сд
Смерть
08.04.1945
Германия, г. Лигниц, с. Пербаттель
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