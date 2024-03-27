Мифтахов Фатхулла Фатхудинович
Место рожденияБашкирская АССР, Миякинский район, с. Миякино
Дата рождения1905
Дата смерти08.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Хакимова Райхан Фаткулловна
Мать ребёнка: Мифтахова Миннинур Муллабаевна
Башкирская АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Мифтахов Фахтула Фахтулович Орден Славы III степени Наградной документ Дата рождения: __.__.1905 Дата поступления на службу: __.12.1941 Место призыва: Сталинский РВК Воинское звание: гв. рядовой Воинская часть: 13 гв. сд Даты подвига: 23.01.1945-26.01.1945 Приказ подразделения №: 11/н от: 03.02.1945 Издан: 13 гв. сд
Смерть
08.04.1945
Германия, г. Лигниц, с. Пербаттель