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Толоконникова Мария Стефановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толоконников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криковская (Толоконникова) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Толоконников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1935

Дочь: Морозова (Толоконникова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Толоконников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1938

Дочь: Чвалова (Толоконникова) Валентина

Отец ребёнка: Толоконников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1942

Сын: Толоконников Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Толоконников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1949

Сын: Толоконников Александр Андреевич

Отец ребёнка: Толоконников Андрей Иванович

Смерть
1978

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