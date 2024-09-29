Толоконникова Мария Стефановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1905
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криковская (Толоконникова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Толоконников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1935
Дочь: Морозова (Толоконникова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Толоконников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1938
Дочь: Чвалова (Толоконникова) Валентина
Отец ребёнка: Толоконников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1942
Сын: Толоконников Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Толоконников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1949
Сын: Толоконников Александр Андреевич
Отец ребёнка: Толоконников Андрей Иванович
Смерть
1978