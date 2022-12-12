Абызова Матрёна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1886
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1888
Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1892
Сын: Абызов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1894
Дочь: Лубочникова София Семёновна
Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1900
Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1903
Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платицына Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович
Смерть
1951