Абызова Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абызова Матрёна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1886

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.06.1888

Сын: Абызов Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.06.1892

Сын: Абызов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.09.1894

Дочь: Лубочникова София Семёновна

Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Абызов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1900

Сын: Абызов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.04.1903

Сын: Абызов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платицына Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Абызов Семён Иванович

Смерть
1951
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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