Романец Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманец Надежда Васильевна

Романец Надежда Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1928

Дата смерти

22.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1928

Отец: Романец Василий Дмитриевич

Мать: Алексеева Дарья Осиповна

село горошино полтавская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Иван Куприянович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Трофимова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Куприянович

умерла в младенчестве
Рождение ребёнка
28.09.1957

Дочь: Трофимова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Куприянович

Рождение ребёнка
30.01.1959

Сын: Трофимов Павел Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Куприянович

Рождение ребёнка
26.07.1960

Дочь: Трофимова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Куприянович

Рождение ребёнка
09.05.1965

Дочь: Трофимова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Куприянович

Смерть
22.09.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.