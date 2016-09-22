Романец Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1928
Дата смерти22.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1928
село горошино полтавская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Трофимова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Куприянович
умерла в младенчестве
Рождение ребёнка
28.09.1957
Дочь: Трофимова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Куприянович
Рождение ребёнка
30.01.1959
Отец ребёнка: Трофимов Иван Куприянович
Рождение ребёнка
26.07.1960
Дочь: Трофимова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Куприянович
Рождение ребёнка
09.05.1965
Дочь: Трофимова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Куприянович
Смерть
22.09.2016