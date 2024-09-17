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Кузнецов Сергей Владимирович

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

04.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1961

Отец: Штанников Владимир Витальевич

Мать: Кузнецова Людмила Ивановна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Редькина) Галина Аркадьевна

Рождение ребёнка
19.11.1981

Сын: Кузнецов Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Редькина) Галина Аркадьевна

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1985

Дочь: Калинина (Кузнецова) Дина Сергеевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Редькина) Галина Аркадьевна

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