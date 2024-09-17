Кузнецов Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.02.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1981
Мать ребёнка: Кузнецова (Редькина) Галина Аркадьевна
Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1985
Дочь: Калинина (Кузнецова) Дина Сергеевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Редькина) Галина Аркадьевна