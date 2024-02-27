Шпаковская Алла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпаковская Алла Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945

Отец: Антипов Яков Михайлович

Мать: Шпаковская Екатерина Гордеевна

Рождение ребёнка
21.01.1970

Дочь: Боговина Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Боговин Виктор Федосеевич

Рождение ребёнка
04.01.1972

Дочь: Боговина Марина Викторовна

Отец ребёнка: Боговин Виктор Федосеевич

Рождение ребёнка
09.04.1976

Сын: Боговин Сергей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боговин Виктор Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боговин Виктор Федосеевич

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