Шпаковская Алла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1945
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945
Рождение ребёнка
21.01.1970
Дочь: Боговина Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Боговин Виктор Федосеевич
Рождение ребёнка
04.01.1972
Дочь: Боговина Марина Викторовна
Отец ребёнка: Боговин Виктор Федосеевич
Рождение ребёнка
09.04.1976
Сын: Боговин Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно