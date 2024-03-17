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Кощеева Устинья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1898

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Михаил Терентьевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1920

Дочь: Булдакова (Кощеева) Таисья Михайловна

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Терентьевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Кощеева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Терентьевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна

Отец ребёнка: не указан

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1958

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