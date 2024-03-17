Кощеева Устинья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1898
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1920
Дочь: Булдакова (Кощеева) Таисья Михайловна
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Кощеева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1958