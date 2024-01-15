Пугина (Архипова) Варвара Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина (Архипова) Варвара Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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