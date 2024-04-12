Капстин Анатолий Степанович
Место рождения
Дата рождения25.01.1939
Дата смерти19.11.1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939
Отец: Капстин Степан Иосипович
Мать: Толкачёва Мария
Рождение ребёнка
17.08.1966
Дочь: Капстина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Матюх Валентина Павловна
Рождение ребёнка
25.11.1968
Дочь: Капстина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Матюх Валентина Павловна
Рождение ребёнка
17.01.?
Дочь: Капстина Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Матюх Валентина Павловна
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Смерть
19.11.1992