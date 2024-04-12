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Капстин Анатолий Степанович

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Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

25.01.1939

Дата смерти

19.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939

Отец: Капстин Степан Иосипович

Мать: Толкачёва Мария

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.08.1966

Дочь: Капстина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Матюх Валентина Павловна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.11.1968

Дочь: Капстина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Матюх Валентина Павловна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.?

Дочь: Капстина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Матюх Валентина Павловна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Смерть
19.11.1992
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