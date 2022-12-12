Апарина (Кузнецова) Алевтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апарина (Кузнецова) Алевтина Ивановна

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Место рождения

Кырчаны, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

12.06.1937

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937

Отец: Кузнецов Иван Михайлович

Мать: Кузнецова Александра Васильевна

Кырчаны, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.12.1958

Дочь: Апарина Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Апарин Матвей Кузьмич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.01.1964

Дочь: Апарина Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Апарин Матвей Кузьмич

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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