Апарина (Кузнецова) Алевтина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.06.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937
Рождение ребёнка
23.12.1958
Дочь: Апарина Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Апарин Матвей Кузьмич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.01.1964
Дочь: Апарина Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Апарин Матвей Кузьмич
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область