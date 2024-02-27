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Красивых Александр Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1896

Отец: Красивых Феофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Красивых Валентина Александровна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
09.06.1935

Дочь: Красивых Федосья Александровна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
17.12.1937

Сын: Красивых Владимир Александрович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
21.10.1941

Дочь: Красивых Лариса Александровна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

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