Красивых Александр Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1896
Отец: Красивых Феофан
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Красивых Валентина Александровна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
09.06.1935
Дочь: Красивых Федосья Александровна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
17.12.1937
Сын: Красивых Владимир Александрович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
21.10.1941
Дочь: Красивых Лариса Александровна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна