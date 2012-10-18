Москаленко Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1925
Дата смерти18.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925
Рождение ребёнка
25.10.1950
Дочь: Москаленко Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Колесникова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1952
Сын: Москаленко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Колесникова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2012