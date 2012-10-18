Москаленко Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1925

Дата смерти

18.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925

Отец: Москаленко Иван Степанович

Мать: Моисеенко Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
25.10.1950

Дочь: Москаленко Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Колесникова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1952

Сын: Москаленко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Колесникова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Нина Ивановна

Смерть
18.10.2012
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