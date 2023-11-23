Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиДо 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Яковлев
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Прасковья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Яковлев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Лавров Петр Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Яковлев
Лавров Петр Матвеевич (1771 — ?) Родился в семье пономаря села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Обучался в семинарии. С 1778 года имел назначение во дьячка к церкви того же села, где впосл... Показать все
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лев Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Яковлев
Лев Матвеевич (1782 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Евдокия Петровна (1783-?). Дети: Александр (1809-?) (о др... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагея Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Яковлев
Смерть
До 1809