Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Иванова

Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

До 1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Яковлев

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Прасковья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Яковлев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Лавров Петр Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Яковлев

Лавров Петр Матвеевич (1771 — ?) Родился в семье пономаря села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Обучался в семинарии. С 1778 года имел назначение во дьячка к церкви того же села, где впосл... Показать все
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лев Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Яковлев

Лев Матвеевич (1782 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Евдокия Петровна (1783-?). Дети: Александр (1809-?) (о др... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пелагея Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Яковлев

Смерть
До 1809

Мы используем куки для улучшения работы сайта.