Серяпова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серяпова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Серяпова) Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Серяпов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серяпов Арсений Федорович

Отец ребёнка: Серяпов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серяпов Федор

Рождение ребёнка
10.04.1906

Сын: Серяпов Александр Федорович

Отец ребёнка: Серяпов Федор

Рождение ребёнка
10.03.1917

Сын: Серяпов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Серяпов Федор

Рождение ребёнка
1922

Сын: Серяпов Николай Федорович

Отец ребёнка: Серяпов Федор

Смерть
Неизвестно

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