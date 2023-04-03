Серяпова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Серяпова) Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Серяпов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серяпов Арсений Федорович
Отец ребёнка: Серяпов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серяпов Федор
Рождение ребёнка
10.04.1906
Сын: Серяпов Александр Федорович
Отец ребёнка: Серяпов Федор
Рождение ребёнка
10.03.1917
Отец ребёнка: Серяпов Федор
Рождение ребёнка
1922
Сын: Серяпов Николай Федорович
Отец ребёнка: Серяпов Федор
Смерть
Неизвестно