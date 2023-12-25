Петик Евдоким Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смерти01.09.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1811
Рождение ребёнка
01.08.1842
Дочь: Полякова (Питикова) Евдокия (Авдотья) Евдокимова
Мать ребёнка: Питик Матрона Григорьева
F-169 Op-1 D-2 стр 176 (314-315) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-169-op-1-d-2 Уточнен год рождения - 1842. Через месяц ее отец умер от простуды
Смерть
01.09.1842
Умер от простуды в 30 лет. В течение трех суток... без покаяния. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-169-op-1-d-2 стр 205 (371-372)