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Петик Евдоким Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

01.09.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Петик Яков Никитич (Вакулов)

Мать: Петик Прасковья (Параскева) Федорова

Рождение ребёнка
01.08.1842

Дочь: Полякова (Питикова) Евдокия (Авдотья) Евдокимова

Мать ребёнка: Питик Матрона Григорьева

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
F-169 Op-1 D-2 стр 176 (314-315) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-169-op-1-d-2 Уточнен год рождения - 1842. Через месяц ее отец умер от простуды
Смерть
01.09.1842
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Умер от простуды в 30 лет. В течение трех суток... без покаяния. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-169-op-1-d-2 стр 205 (371-372)

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