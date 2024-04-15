Казаринов Василий Степанович Или Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.
Сын: Казаринов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Казаринова Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
?.02.1908
Сын: Казаринов Василий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно