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Казаринов Василий Степанович Или Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1907 ст.

Жена: Казаринова Устиния Никифоровна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.

Сын: Казаринов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Казаринова Устиния Никифоровна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.02.1908

Сын: Казаринов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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