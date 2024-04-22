Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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