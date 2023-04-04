Канторович (Kantorovich) Любовь (Блума)
Место рожденияVelizh, Belarus
Дата рождения1886
Дата смерти1971
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Азарх (Добкин) Исаак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Канторович Борис
Отец ребёнка: Канторович Вениамин
Рождение ребёнка
15.08.1911
Дочь: (Канторович) Евгения
Отец ребёнка: Канторович Вениамин
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Канторович Александр
Отец ребёнка: Канторович Вениамин
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно