Канторович (Kantorovich) Любовь (Блума) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канторович (Kantorovich) Любовь (Блума)

Место рождения

Velizh, Belarus

Дата рождения

1886

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Азарх (Добкин) Исаак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Канторович Борис

Отец ребёнка: Канторович Вениамин

Рождение ребёнка
15.08.1911

Дочь: (Канторович) Евгения

Отец ребёнка: Канторович Вениамин

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Канторович Александр

Отец ребёнка: Канторович Вениамин

Смерть
1971
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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