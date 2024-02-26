Герасим Кандратьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Кандратей Алексеев (Ич)
Мать: Федосья Родионова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Федотова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Парасковья Герасимова (Вна)
Мать ребёнка: Акулина Федотова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Акулина Федотова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Анна Герасимова (Вна)
Мать ребёнка: Акулина Федотова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Матрена Герасимова (Вна)
Мать ребёнка: Акулина Федотова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1788