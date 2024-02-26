Герасим Кандратьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Кандратьев (Ич)

Герасим Кандратьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Кандратей Алексеев (Ич)

Мать: Федосья Родионова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Федотова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Парасковья Герасимова (Вна)

Мать ребёнка: Акулина Федотова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Прокофий Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Акулина Федотова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Анна Герасимова (Вна)

Мать ребёнка: Акулина Федотова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Матрена Герасимова (Вна)

Мать ребёнка: Акулина Федотова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1788

Мы используем куки для улучшения работы сайта.