(Глухина) Ирина Кузьмина
Место рождения
Дата рождения04.04.1831
Дата смерти10.01.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1831
Отец: Глухин Кузьма Ильин
Мать: Глухина Марфа Лукьянова
Крещение
10.04.1831
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Лукоян Алексеев Медведев и Казеннаго крестьянина Ивана Иванова Кандалова жена его Агрипена Ильина | Казанская церковь
Смерть
10.01.1833
Причина смерти: оспой | оспой
Похороны
?.01.1833
на отведенном кладбище при Казанской церкви