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(Глухина) Ирина Кузьмина

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.04.1831

Дата смерти

10.01.1833

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1831

Отец: Глухин Кузьма Ильин

Мать: Глухина Марфа Лукьянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.04.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Лукоян Алексеев Медведев и Казеннаго крестьянина Ивана Иванова Кандалова жена его Агрипена Ильина | Казанская церковь
Смерть
10.01.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспой | оспой
Похороны
?.01.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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