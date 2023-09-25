Семёнов Григорий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махотина Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Семёнова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Григорьев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Семёнова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1940
Сын: Григорьев Вячеслав Григорьевич
Мать ребёнка: Семёнова Марфа Васильевна
Смерть
Около 1944