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Семёнов Григорий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махотина Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Семёнова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Григорьев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Семёнова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1940

Сын: Григорьев Вячеслав Григорьевич

Мать ребёнка: Семёнова Марфа Васильевна

Смерть
Около 1944

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