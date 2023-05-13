Воеводина Червоткина Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1977
Рождение ребёнка
06.12.2000
Отец ребёнка: Червоткин Иван Геннадьевич
Рождение ребёнка
06.03.2008
Отец ребёнка: Червоткин Иван Геннадьевич
Рождение ребёнка
10.01.2017
Сын: Червоткин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Червоткин Иван Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно