Воеводина Червоткина Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводина Червоткина Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1977

Отец: Воеводин Александр Иванович

Мать: Воеводина - Канина Фаина Николаевна

Рождение ребёнка
06.12.2000

Сын: Червоткин Павел Иванович

Отец ребёнка: Червоткин Иван Геннадьевич

Рождение ребёнка
06.03.2008

Сын: Червоткин Роман Иванович

Отец ребёнка: Червоткин Иван Геннадьевич

Рождение ребёнка
10.01.2017

Сын: Червоткин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Червоткин Иван Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червоткин Иван Геннадьевич

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