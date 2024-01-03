Алексютина (Фетисова) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексютина (Фетисова) Раиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1946

Отец: Фетисов Александр Денисович

Мать: Фетисова (Шепелева) Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
18.11.1969

Сын: Алексютин Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Алексютин Виктор Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.04.1980

Сын: Алексютин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Алексютин Виктор Николаевич

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