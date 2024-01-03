Алексютина (Фетисова) Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1946
Рождение ребёнка
18.11.1969
Сын: Алексютин Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Алексютин Виктор Николаевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.04.1980
Сын: Алексютин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Алексютин Виктор Николаевич