1й муж — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1й муж

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1933 г.р.

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Заттай

Мать ребёнка: Бикамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикамал

Смерть
Неизвестно
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