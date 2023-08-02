Есенова (Канукова) Аминат Исламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенова (Канукова) Аминат Исламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есенов Шаулох (Атцын) Галаович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есенов Шаулох (Атцын) Галаович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Шаулох (Атцын) Галаович

Смерть
Неизвестно
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