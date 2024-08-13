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Косенков Николай Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

03.06.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Бракосочетание
01.10.1876

Жена: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Рождение ребёнка
19.10.1878

Дочь: Косенкова (Косенкова) Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Рождение ребёнка
29.04.1880

Сын: Косенков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Рождение ребёнка
21.09.1886

Сын: Косенков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Рождение ребёнка
07.09.1887

Сын: Косенков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Рождение ребёнка
11.11.1890

Дочь: Косенкова (Косенкова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Рождение ребёнка
14.03.1893

Дочь: Косенкова (Косенкова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Косенков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Рождение ребёнка
29.09.1896

Дочь: Косенкова (Косенкова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: (Косенкова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Рождение ребёнка
27.06.1900

Сын: Косенков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Смерть
03.06.1902
Похороны
04.06.1902

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