Косенков Николай Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти03.06.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Бракосочетание
01.10.1876
Рождение ребёнка
19.10.1878
Рождение ребёнка
29.04.1880
Сын: Косенков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна
Рождение ребёнка
21.09.1886
Сын: Косенков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна
Рождение ребёнка
07.09.1887
Сын: Косенков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна
Рождение ребёнка
11.11.1890
Рождение ребёнка
14.03.1893
Дочь: Косенкова (Косенкова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна
Рождение ребёнка
23.06.1895
Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна
Рождение ребёнка
29.09.1896
Рождение ребёнка
15.01.1898
Дочь: (Косенкова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна
Рождение ребёнка
27.06.1900
Мать ребёнка: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна
Смерть
03.06.1902
Похороны
04.06.1902