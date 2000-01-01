Огарева (Новосильцева) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огарева (Новосильцева) Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1786

Дата смерти

05.02.1870

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1786

Отец: Новосильцев Сергей Николаевич

Мать: Новосильцева Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
31.10.1806

Дочь: Аплечеева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Огарёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1819

Дочь: Ильина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Огарёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Огарёв Николай Иванович

Смерть
05.02.1870
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 Века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)
Некрополь 18 Века Александро-Невской Лавры
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