Огарева (Новосильцева) Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1786
Дата смерти05.02.1870
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1786
Рождение ребёнка
31.10.1806
Дочь: Аплечеева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Огарёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1819
Дочь: Ильина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Огарёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Огарёв Николай Иванович
Смерть
05.02.1870
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 Века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)
Некрополь 18 Века Александро-Невской Лавры