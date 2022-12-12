Грицова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1919

Дочь: Пономарева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Непотерин Николай Михайлович

Вербилки, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Непотерина Валерия (Лира) Николаевна

Отец ребёнка: Непотерин Николай Михайлович

Вербилки, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непотерин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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