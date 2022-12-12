Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

22.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1860

Отец: Яковенко Николай Якимов

Мать: Яковенко Пелагея Иванова

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
10.01.1882

Жена: Яковенко Александра Дмитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.12.1882

Дочь: Варвара Аверкиева

Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
24.11.1884

Сын: Яковенко Петр Аверкиев

Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева

Рождение ребёнка
28.06.1887

Дочь: Мария Аверкиева

Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
17.12.1889

Сын: Яковенко Даниил Аверкиев

Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
10.07.1895

Дочь: Ольга Аверкиева

Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.02.1898

Сын: Яковенко Прокопий Аверкиев

Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
04.09.1901

Дочь: Литвиненко Елисавета Аверкиева

Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.02.1904

Сын: Яковенко Феодор Аверкиев

Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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