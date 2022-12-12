Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Место рождения
Дата рождения22.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1860
Отец: Яковенко Николай Якимов
Мать: Яковенко Пелагея Иванова
Бракосочетание
10.01.1882
Рождение ребёнка
01.12.1882
Дочь: Варвара Аверкиева
Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
24.11.1884
Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
28.06.1887
Дочь: Мария Аверкиева
Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
17.12.1889
Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
10.07.1895
Дочь: Ольга Аверкиева
Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
25.02.1898
Сын: Яковенко Прокопий Аверкиев
Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
04.09.1901
Дочь: Литвиненко Елисавета Аверкиева
Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
28.02.1904
Мать ребёнка: Яковенко Александра Дмитриева
Смерть
Неизвестно