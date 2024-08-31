Гугуева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугуева Екатерина

Место рождения

Корсунка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Корсунка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гугуев Яков Ефимович (?)

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гугуев Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Гугуев Яков Ефимович (?)

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1960

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