Гугуева Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Гугуев Яков Ефимович (?)
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1960