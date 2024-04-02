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Золотарев Федор Михайлович

Место рождения

Подвислово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Подвислово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1913

Дочь: Золотарева Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Золотарева Устинья Антипьевна

Подвислово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Золотарева Устинья Антипьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Егор Федорович

Мать ребёнка: Золотарева Устинья Антипьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Василий Федорович

Мать ребёнка: Золотарева Устинья Антипьевна

Смерть
1952
Люберцы, Люберцы, Московская область
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