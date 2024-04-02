Золотарев Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
10.10.1913
Дочь: Золотарева Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Золотарева Устинья Антипьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Золотарева Устинья Антипьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Золотарева Устинья Антипьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Василий Федорович
Мать ребёнка: Золотарева Устинья Антипьевна
Смерть
1952
Люберцы, Люберцы, Московская область