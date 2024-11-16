Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лумбин Петр Петрович
Рождение ребёнка
13.08.1890 ст.
Дочь: Лумбина Сосана Петрова
Отец ребёнка: Лумбин Петр Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лумбин Петр Петрович
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Рождение ребёнка
1897
Дочь: Лумбина Анна Петрова
Отец ребёнка: Лумбин Петр Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1901
Отец ребёнка: Лумбин Петр Петрович
Родился у д. Другой реки Петра Петрова Лумбина и Епистилии Варфоломеевой.
Смерть
Неизвестно