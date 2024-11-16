Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева

Место рождения

Житноручей, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

1890 г.р.
Скрыто настройками приватности
1897 г.р.
1901 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Житноручей, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лумбин Петр Петрович

Рождение ребёнка
13.08.1890 ст.

Дочь: Лумбина Сосана Петрова

Отец ребёнка: Лумбин Петр Петрович

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.11.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лумбин Петр Петрович

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Лумбина Анна Петрова

Отец ребёнка: Лумбин Петр Петрович

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.10.1901

Сын: Лумбин Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Лумбин Петр Петрович

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Родился у д. Другой реки Петра Петрова Лумбина и Епистилии Варфоломеевой.
Смерть
Неизвестно

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