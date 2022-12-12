Пестовский Михаил Якимович
Место рождения
Дата рождения01.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1902
Рождение ребёнка
04.08.1922
Дочь: Анисимова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна
Рождение ребёнка
31.07.1924
Дочь: Хвостова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1930
Сын: Пестовский Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.1932
Дочь: Зорькина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Пестовский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно