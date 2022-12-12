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Пестовский Михаил Якимович

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Место рождения

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1902

Отец: Пестовский Яким Петрович

Мать: Пестовская Надежда Павловна

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1922

Дочь: Анисимова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.1924

Дочь: Хвостова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1930

Сын: Пестовский Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1932

Дочь: Зорькина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Пестовский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Пестовская Агния Николаевна

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестовская Агния Николаевна

Смерть
Неизвестно
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