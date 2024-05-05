Суворова (Неверова) Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1958
Отец: Неверов Илья Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1977
Дочь: Святкина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Суворов Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно