Суворова (Неверова) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Неверова) Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1977 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1958

Отец: Неверов Илья Петрович

Мать: Неверова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
08.01.1977

Дочь: Святкина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Суворов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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