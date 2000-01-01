Воеводина Таатьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоеводина Таатьяна Николаевна

Воеводина Таатьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1977

Отец: Воеводин Николай Егорович

Мать: Воеводина Людмила Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close