Перкова Ольга Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеркова Ольга Романовна

Перкова Ольга Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1908

Дата смерти

18.05.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перков Иван Александрович

Новолокинская, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
18.05.1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.