Перкова Ольга Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1908
Дата смерти18.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перков Иван Александрович
Новолокинская, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
18.05.1987