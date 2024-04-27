Бардина Марина Хуршедовна 13.06.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардина Марина Хуршедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1978

Отец: Сафаров хуршед эргашович

Мать: Сафарова наталья маджитовна

Рождение ребёнка
02.09.1998

Сын: Сафарв тимур маратович

Отец ребёнка: Бардин виктор владимирович

Рождение ребёнка
02.09.1998

Сын: Сафаров тимур маратович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.03.2008

Дочь: Бардина Ирина

Отец ребёнка: Бардин виктор владимирович

Рождение ребёнка
06.05.2013

Сын: Бардин платон викторович

Отец ребёнка: Бардин виктор владимирович

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