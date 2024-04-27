Бардина Марина Хуршедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1978
Рождение ребёнка
02.09.1998
Отец ребёнка: Бардин виктор владимирович
Рождение ребёнка
02.09.1998
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.03.2008
Дочь: Бардина Ирина
Отец ребёнка: Бардин виктор владимирович
Рождение ребёнка
06.05.2013
Отец ребёнка: Бардин виктор владимирович