Ерёмина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1921

Дата смерти

12.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1952

Сын: Тайлашев Владимир Флегонтович

Отец ребёнка: Тайлашев Флегонт Анисимович

Рождение ребёнка
06.08.1957

Сын: Тайлашев Александр Флегонтович

Отец ребёнка: Тайлашев Флегонт Анисимович

деревня Усть-Старица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Тайлашев Флегонт Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайлашев Флегонт Анисимович

Смерть
12.11.1993
Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
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