Ерёмина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1921
Дата смерти12.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1952
Сын: Тайлашев Владимир Флегонтович
Отец ребёнка: Тайлашев Флегонт Анисимович
Рождение ребёнка
06.08.1957
Сын: Тайлашев Александр Флегонтович
Отец ребёнка: Тайлашев Флегонт Анисимович
деревня Усть-Старица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Отец ребёнка: Тайлашев Флегонт Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1993
Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область