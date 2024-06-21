Ураков Артемий Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1777
Отец: Ураков Иван Иванов
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 25.06.1795
Невеста: взята оной же волости из деревни Большого Яснура, ясашая
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333об.)
Бракосочетание
До 1797
Жена: Уракова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: (Уракова) Матрона Артемьева
Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: (Уракова) Авдотья Артемьева
Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: (Уракова) Анна Артемьева
Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева
Год рождения вычислен по РС 1811
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: (Уракова) Анна Артемьева
Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
30.09.1811
Упоминается в возрасте 34 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №35)
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: (Уракова) Надежда Артемьева
Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 38 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175об, №41).
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Ураков Александр Артемьев
Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 56 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №38).
Смерть
1845
Согласно РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 318об, №76)