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Ураков Артемий Иванов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1758 г.р.

Мать

Вычислено 1758 г.р.

Жена

Вычислено 1775 г.р.
Вычислено 1776 г.р.

Дети

Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1813 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: Ураков Иван Иванов

Мать: Уракова Феклинья Никонова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 25.06.1795

Жена: Уракова Марфа Константинова

Невеста: взята оной же волости из деревни Большого Яснура, ясашая
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333об.)
Бракосочетание
До 1797

Жена: Уракова Агафья Андреева

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: (Уракова) Матрона Артемьева

Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: (Уракова) Авдотья Артемьева

Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: (Уракова) Анна Артемьева

Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Ураков Андрей Артемьев

Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1811
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: (Уракова) Анна Артемьева

Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
30.09.1811
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 34 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №35)
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: (Уракова) Надежда Артемьева

Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 38 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175об, №41).
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Ураков Александр Артемьев

Мать ребёнка: Уракова Агафья Андреева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 56 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №38).
Смерть
1845
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Согласно РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 318об, №76)

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